Người lao động bị ngừng việc vì dịch được trả lương ra sao ?

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 9 - 15.6, có nhiều công ty, đơn vị có NLĐ mắc Covid-19 như Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân), Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam Inc (Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7), Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Trung An, H.Củ Chi), Công ty TNHH Tỷ Hùng (P.An Lạc, Q.Bình Tân)... Ngoài ra, còn có công nhân, NLĐ bị ngưng việc do khu vực sinh sống bị phong tỏa hoặc bị cách ly vì là trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19. Tại Q.Gò Vấp nơi mới vừa bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đời sống của không ít NLĐ lao đao.