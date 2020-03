Lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 được trả lương thế nào?

Các ngành sử dụng lao động lớn nhất như: dệt may, hàng không, dịch vụ, du lịch … bị tác động mạnh bởi Covid-19. Trong đó, nhiều DN đã thỏa thuận với người lao động thực hiện cắt giảm lương, nghỉ luân phiên, nghỉ không lương...

Bộ này đã có văn bản gửi sở LĐ-TB-XH các địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, tạm hoãn hợp đồng lao động... đối với những lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19.

Theo đó, việc trả lương ngừng việc phải căn cứ vào quy định tại Điều 98 của bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động, hay do nguyên nhân khách quan) để xác định.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại DN, người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly,… thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3, Điều 98, bộ luật Lao động.

Cụ thể, theo điều khoản trên, nếu do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm,… thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.