Người lính thông tin trong chiến tranh biên giới được giới thiệu làm Bộ trưởng Quốc phòng

Trong danh sách giới thiệu các chức danh của Chính phủ lần này, thượng tướng Phan Văn Giang được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, 61 tuổi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, trưởng thành từ một người chiến sĩ nhập ngũ vào tháng 8.1978. Khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thuộc Sư đoàn 346 và chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng trong cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc cách đây hơn 40 năm. Năm 1979, ông chiến đấu ở điểm cao 893 bản Pát, thuộc xã Cao Chương, H.Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Nói về xây dựng quân đội, ông Giang cho biết, Đại hội XIII của Đảng xác định phải xây dựng quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

"Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại", ông Giang nói.

Ông Giang cũng có quan điểm tự lực tự cường trong xây dựng quân đội, đồng thời cần phải có nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng

Phát biểu gần đây tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Văn kiện Đại hội XIII, thượng tướng Phan Văn Giang đã đưa ra đánh giá về tình hình thế giới và khu vực. Ông nói, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á, có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

"Vấn đề Biển Đông phải mềm dẻo, nhưng có cái phải xử lý theo thực tế"

Bên cạnh đó, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Riêng về tình hình Biển Đông, ông Giang cho rằng vẫn có những diễn biến căng thẳng phức tạp; đang đặt ra thách thức lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. "Diễn biến trên Biển Đông trong tình hình đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông với nhiều vấn đề chưa giải quyết được", ông Giang cho hay.

Theo ông Giang, đối với vấn đề Biển Đông, chúng ta phải giải quyết một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, chiến lược, kiên định, nhưng phải có sách lược mềm dẻo, đúng đắn để giải quyết phù hợp các tình huống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

"Tất nhiên, trong quá trình thực hiện thì có những cái chúng ta phải xử lý theo tình hình thực tế", ông Giang nói.

Về tiểu sử của ông Giang, có thể thấy, trừ giai đoạn đầu phục vụ cho một đơn vị chiến đấu địa phương và từ năm 1980 tới 1983 học tại Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng thiết giáp, ông phục vụ liên tục tại Quân đoàn 1 cho tới khi trở thành Tư lệnh Quân đoàn.

Ngoài chỉ huy kỹ thuật Tăng thiết giáp, ông còn được đào tạo về hậu cần và lục quân. Ông cũng được đào tạo để trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Ông đã lấy bằng tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng. Ông nói thành thạo tiếng Anh.

Sau khi rời Quân đoàn 1, ông giữ vị trí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn từ 10.2011 tới tháng 2.2014 với quân hàm trung tướng (9.2013).

Tháng 5.2016, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông được Chủ tịch nước phong quân hàm thượng tướng tháng 9.2017.