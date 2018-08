Bồi thường oan sai 205 triệu đồng vì 9 tháng tù: Cả xóm tin tôi vô tội

Được tuyên vô tội thả tự do tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 7.8, ông Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện KSND H.Thới Bình, xác nhận cơ quan này đã bồi thường oan sai hơn 205 triệu đồng cho ông Chệch.

Nói về việc chưa tổ chức xin lỗi ông Chệch tại nơi cư trú, ông Nguyễn Văn Tài cho biết: "Trong bản án không có nói gì đến việc Viện KSND huyện phải xin lỗi ông Chệnh tại nơi cư trú nên chúng tôi chưa tổ chức xin lỗi. Nhưng tôi thấy việc mình sai, mình xin lỗi sẽ là điều tốt thôi".

Trước đó, ngày 24.11.2017, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm giữa nguyên đơn Phạm Thanh Chệch và bị đơn là Viện KSND H.Thới Bình về vụ án bồi thường oan sai. Theo đó, HĐXX tuyên buộc Viện KSND H.Thới Bình phải bồi thường cho ông Chệch số tiền trên.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6.12.2014, Công an H.Thới Bình bắt quả tang Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Chí Công (cùng ngụ xã Tân Bằng) và Lê Thanh Tý, Nguyễn Nhân Hiếu, Từ Văn Cẩn (cùng ngụ xã Biển Bạch, H.Thới Bình) tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bên cạnh chòi canh tôm của ông Chệnh ở ấp Tấn Công, xã Tân Bằng.

Làm việc với công an, các đối tượng này khai nhận đã mua ma túy từ ông Chệch. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Thới Bình ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với ông Chệch. Ngày 11.12.2014, Cơ quan CSĐT Công an H. Thới Bình quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Chệch về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 11.9.2015, TAND H.Thới Bình xét xử sơ thẩm, tuyên bố trả tự do cho bị cáo Phạm Thanh Chệch tại phiên tòa, do chứng cứ buộc tội không vững vàng, chủ yếu từ lời khai của các đối tượng sử dụng ma túy và lời khai đó có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với các tình tiết, chứng cứ khác có liên quan trong vụ án.

Viện KSND H.Thới Bình kháng nghị bản án sơ thẩm. Đến ngày 28.12.2015, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên bác kháng nghị của Viện KSND H.Thới Bình, tuyên y bản án sơ thẩm. Sau đó, ông Chệnh kiện Viện KSND H.Thới Bình, đòi bồi thường oan sai.

Tính từ ngày bị bắt đến khi được trả tự do, ông Chệch bị tạm giam 9 tháng 5 ngày và hơn 100 ngày tại ngoại chờ ra tòa.



Mong muốn quên mọi việc để làm ăn

Ông Chệch là con út trong một gia đình có 4 anh em. Bản thân ông Chệch là bộ đội xuất ngũ, là lao động chính trong gia đình. Sau khi chia tay vợ, ông Chệch ở cùng cha mẹ già và đứa con trai .

Ông Chệch nhớ lại: “Hôm đó, tôi có việc phải ra ngoài, khi vừa về đến nhà thì công an ập đến bắt tôi, rồi xét nhà. Tôi rất bất ngờ vì không biết mình đã làm gì, còn ba mẹ tôi thì chết lặng, ai cũng hoang mang, lo lắng. Con trai tôi mới học lớp 6...”.

Theo ông Chệch, giữa ông và những người khai "mua ma túy chỗ ông Chệch" có quen biết, nhưng không thân. Bản thân ông Chệch khẳng định mình chưa từng liên quan gì đến ma túy.

Ông Chệch nói: “Ngày tôi bị bắt, cả xóm đều bất ngờ và tin tôi vô tội. Điều này khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hàng xóm còn tự nguyện ký 2 lá đơn kêu oan cho tôi. Giờ tôi không muốn nhắc nhiều đến những ngày đã qua, mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là được yên ổn để làm ăn, lo cho cha mẹ già và tương lai của con trai. Tôi cũng mong Viện KSND H.Thới Bình sớm tổ chức xin lỗi công khai tôi tại nơi cư trú, điều đó xem như lấy lại danh dự cho tôi”.

Sau bao sóng gió, được bồi thường oan sai, hiện ông Chệch đã ổn định tâm lý. Ông cho biết ông đang định trồng thêm mớ dừa xiêm lùn ở những khoảng đất trống sau vườn. “Con trai tôi năm nay đã lên lớp 10, lại học giỏi. Giờ có tôi ở nhà, cha mẹ tôi có thể yên tâm. Cuộc sống bình an vui vẻ như thế này với tôi là quá đủ rồi”, ông Chệch bộc bạch.