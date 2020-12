Người nhận thưởng Tết Dương lịch cao nhất TP.HCM là 990 triệu đồng

Qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp sử dụng 140.000 lao động, kết quả cho thấy mức lương, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán giảm so với năm ngoái. Cụ thể, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/tháng, giảm 8,6% so với năm 2919. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/tháng, tăng hơn 100.000 đồng so với năm 2019.