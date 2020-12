'Bạc tóc' lo thưởng tết

Thưởng tết bằng hiện vật phải có sự đồng thuận của người lao động Theo Bộ LĐ-TB-XH, tổng hợp từ gần 25.000 DN trên cả nước cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020: có 89,3% DN dự kiến thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp tết âm lịch năm 2019. Trong đó, người được thưởng cao nhất là 950 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), do dịch bệnh Covid-19, thiên tai liên tiếp ảnh hưởng đến các DN nên báo cáo thưởng tết năm 2021 sẽ chậm hơn các năm trước. “Cuối tháng 12, các địa phương mới gửi báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH, có thể phải sang đến tháng 1.2021, Bộ LĐ-TB-XH mới có thông tin toàn cảnh về tình hình thưởng tết trong các loại hình DN. Tình hình chung là khó khăn, chắc chắn thưởng tết năm nay sẽ giảm so với các năm trước, nhưng có những đơn vị có điều kiện vẫn thưởng cho NLĐ như bình thường”, ông Hưng thông tin. Trước lo ngại của NLĐ về tình hình khó khăn, thay vì thưởng tiền mặt, nhiều DN sẽ chuyển sang thưởng bằng sản phẩm, ông Nguyễn Huy Hưng cho hay: “Thưởng tết là phần thưởng có sự đồng thuận của người sử dụng lao động và NLĐ thông qua hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Trước đây, ngoài những thỏa thuận trong hợp đồng và trong thỏa ước, cũng có những DN có phần thưởng thêm cho NLĐ bằng hiện vật. Tuy nhiên, năm nay với tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, DN muốn chuyển tiền thưởng thành hiện vật cũng phải lấy ý kiến để có sự đồng thuận của NLĐ, không thể tự ý áp đặt”. Theo ông Hưng, việc DN thưởng tết bằng hiện vật như: gạch, bột giặt, nước mắm… trong các năm trước chỉ là hãn hữu. Năm nay, trong điều kiện khó khăn chung, giải pháp ôn hòa là cả 2 bên cũng nên chia sẻ với nhau. Nhiều DN lo đủ lương, đủ việc cho NLĐ cuối năm đã là may lắm rồi.