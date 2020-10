Người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM sẽ bị câu lưu ở đâu ?

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa thống nhất trưng dụng Trường Bồi dưỡng giáo dục H.Nhà Bè (cũ) tại số 280 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, H.Nhà Bè từ nay đến hết tháng 6.2021 làm cơ sở lưu trú tạm thời để quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong thời gian làm thủ tục trục xuất, giải quyết nhu cầu trước mắt của TP.HCM.

Các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu việc thành lập cơ sở đảm bảo đầy đủ, cụ thể về quy mô, diện tích, căn cứ, cơ sở pháp lý. UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM là đơn vị quản lý cơ sở này. H.Nhà Bè phối hợp với Công an TP.HCM rà soát cơ sở vật chất của trường, nếu cần thì sửa chữa nhỏ để chuẩn bị làm điểm câu lưu người nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM báo cáo Bộ Công an xin hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, lưu trú đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong thời gian làm thủ tục trục xuất. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện về lâu dài.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có kế hoạch vào TP.HCM đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ. ẢNH: N.H.

Về đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ quản lý, câu lưu đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép, UBND TP.HCM hướng dẫn sử dụng từ nguồn trích lại 20% số tiền phí thu được năm 2020 từ lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, các quận huyện hỗ trợ phần kinh phí nằm ngoài khung quy định.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều tối 24.8, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết từ ngày 21.7 đến ngày 24.8, lực lượng chức năng đã phát hiện và quản lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ông Tài cho biết công an các quận huyện đang gặp khó trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép sau khi hết thời gian cách ly và đề xuất TP.HCM cần có một cơ sở lưu giữ những người này trong thời gian chờ làm thủ tục trục xuất.