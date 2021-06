Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở Bảo Lộc: Để lại thư tuyệt mệnh do nợ nần

Sáng 11.6, Cơ quan công an TP.Bảo Lộc cho biết, gia đình nạn nhân đã ký cam kết không mổ tử thi chị B.T.T. Thi thể của chị B.T.T đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhận tin báo, Công an TP.Bảo Lộc, Công an xã Đam B'ri đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường , lấy lời khai một số nhân chứng để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an TP.Bảo Lộc cho biết, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh nội dung vì nợ nần.