Người phụ nữ ném giày trong buổi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri bị phạt 750.000 đồng

Chiều 22.10, trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an P.Bình Trưng Tây (Q.2, TP.HCM), cho biết vào ngày 20.10 công an phường này lập biên bản xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Thùy Dương 750.000 đồng do “ lỗi ném vật lạ vào người khác ” theo Nghị định 167.