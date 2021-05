Người phụ nữ tiếp xúc gần chuyên gia Trung Quốc âm tính lần 1 với Covid-19

Tối 7.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trường hợp người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 ở Đà Nẵng vào đêm 27.4 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Người phụ nữ 31 tuổi này tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc tại khách sạn Mường Thanh, TP.Đà Nẵng. Người này trú tại xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi, khi cách ly ở cơ sở 1 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) được lấy bệnh phẩm xét nghiệm, nay đã có kết quả âm tính với Covid-19 lần 1.

Trước đó, vào chiều tối 6.5, theo thông tin cá nhân để lại tại khách sạn Mường Thanh, TP.Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng cho rằng trường hợp này có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc ở đây. Vì vậy, Công an TP.Đà Nẵng liên lạc với Công an tỉnh Quảng Ngãi để truy tìm.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm thấy người phụ nữ này tại một căn hộ ở khu đô thị An Phú Sinh, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, và đưa đi cách ly tập trung. Khi từ Đà Nằng về Quảng Ngãi ngày 4.5, người phụ nữ này không đi khai báo y tế, điện thoại không liên lạc được.

Ngoài F1 là người phụ nữ tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nói trên, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, BN 3067 trú ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi và 31 F1 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.