Phong tỏa hàng loạt địa điểm nơi đoàn chuyên gia Trung Quốc đi qua

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hình ảnh du khách ken đặc ở các khu vui chơi giải trí , bãi biển trên khắp cả nước dịp lễ khiến nhiều người bất an, lo lắng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ nổ súng bắn chết 2 người tại xã Nghi Kim (TP.Vinh, Nghệ An).