Người sử dụng bằng giả của Trường đại học Đông Đô sẽ bị xử lý ra sao?

Tại quyết định trả hồ sơ, Viện KSND tối cao đề nghị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ nhiều nội dung trong vụ án. Ngoài việc phải làm rõ các nội dung: hành vi của từng bị can trong việc làm và cấp bằng giả, khoản tiền thu lợi bất chính và xử lý hậu quả đối với việc làm và cấp bằng giả… Viện KSND tối cao còn yêu cầu các đơn vị chủ quản phải xử lý trách nhiệm các đảng viên, công chức, viên chức với 193 trường hợp dùng bằng không được cấp đúng quy định.