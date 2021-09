Người tiết lộ bí mật điều tra cho Diệp Dũng: Chờ người tình ngủ, chụp tài liệu mật

Bị can Lê Thị Phương Hồng, từng làm trong ngành công an và là bạn gái của bị can Nguyễn Hoài Bắc. Để lấy thông tin mật điều tra về Saigon Co.op cung cấp cho Diệp Dũng, người phụ nữ này đã cài phần mềm theo dõi trong điện thoại hoặc đợi người tình ngủ say rồi lấy thông tin.

Muốn Diệp Dũng cung cấp hàng hóa rẻ

Theo hồ sơ điều tra, khoảng cuối năm 2017, bị can Bắc quen biết Hồng và sống chung như vợ chồng với Hồng tại chung cư trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh).

Do mối quan hệ này, cựu cán bộ công an thường nhắn tin trao đổi nhiều chuyện về cuộc sống, công việc của mình cho Hồng nghe. Cuối tháng 7.2020, Bắc kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan đến vụ Saigon Co.op qua tin nhắn SMS hoặc Zalo. Ngoài ra, bị can Bắc khai nhận Hồng lợi dụng trong lúc Bắc ngủ say ở nhà Hồng, Hồng đã sao chép hoặc chụp lén tài liệu có liên quan đến vụ Saigon Co.op mà Bắc bỏ tài liệu trong cặp.

Bị can Hồng thừa nhận tại CQĐT, trong lần ghé ngủ lại cùng Hồng, bị can Bắc có mang theo tài liệu làm việc với Diệp Dũng (bản tự khai, biên bản ghi lời khai)... Biết đây là giấy tờ liên quan vụ án Saigon Co.op, Hồng đã chủ động ghi lại số điện thoại của bị can Dũng để liên hệ. Mục đích của Hồng là muốn bị can Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ, vì Hồng bán tạp hóa.

Một tháng sau, Hồng bắt đầu chủ động nhắn tin làm quen với Diệp Dũng. Lê Thị Phương Hồng có gửi một số thông tin quan trọng trong quá trình điều tra về sai phạm liên quan đến Diệp Dũng ở Saigon Co.op và hứa "giúp ông Dũng vượt qua vụ việc này".

Nhận được nhiều thông tin có liên quan, Diệp Dũng bày tỏ "Cảm kích về tình cảm em nhiều lắm, sẽ đền đáp tấm chân tình này". Sau đó, Diệp Dũng nhiều lần nhắn hỏi Hồng về việc mình có bị điều chuyển hay thôi chức Thành ủy viên... hay không.

Ngày 9.9.2020, Diệp Dũng hẹn Hồng ra quán cà phê ở Q.5 để hỏi thăm việc liên quan đến sai phạm của bị can này, dẫn đến Saigon Co.op bị truy thu thuế . Diệp Dũng còn dặn Hồng rằng, Dũng đang bị theo dõi... Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thì gọi cho tài xế của Diệp Dũng và tài xế sẽ báo lại cho Dũng biết.

Cũng trong hôm đó, thông qua tài xế, Diệp Dũng gửi cho Hồng một phong bì. Bên trong phong bì có giấy ghi nội dung nhờ vả theo dõi vấn đề phản hồi của cơ quan thuế liên quan đến công văn xin xem xét về việc bị truy thu thuế của Saigon Co.op cùng 100 triệu đồng.

Cung cấp tài liệu "mật", "tối mật" cho Diệp Dũng

CQĐT xác định, trong những thông tin mà Hồng cung cấp cho ông Dũng bao gồm các tài liệu "mật" và "tối mật". Một số thông tin được cảnh sát tìm thấy trùng khớp với những tài liệu bị can Bắc đang nắm giữ. Cựu cán bộ công an đã chuyển cho Hồng thông qua tin nhắn Zalo, sau đó được người phụ nữ này chuyển sang cho Diệp Dũng. Đến ngày 28.9.2020, Hồng bị CQĐT mời làm việc vì có liên quan đến Diệp Dũng.

Tại CQĐT, bị can Hồng thừa nhận, có cài phần mềm xem lén vào điện thoại của bị can Bắc để kiểm tra việc bạn trai có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác hay không. Từ việc xem lén, sau này Hồng biết được thông tin quá trình điều tra xác minh sai phạm tại Saigon Co.op để cung cấp cho Diệp Dũng.

Người phụ nữ này thừa nhận hành vi của mình và cho rằng việc vi phạm pháp luật bắt nguồn từ sự ghen tuông. Còn mục đích giúp ông Diệp Dũng là do muốn ông này giới thiệu nguồn hàng giá rẻ để buôn bán tạp hóa. Theo lời khai của bị can này, động cơ này Hồng thừa nhận là ý nghĩ trong đầu, nhưng chưa hề nói cho Diệp Dũng biết.

Về phía mình, Nguyễn Hoài Bắc khai nhận không cung cấp mật khẩu Zalo hay đồng bộ tài khoản với Hồng nhưng trong một lần đi cài lại điện thoại thì phát hiện hai hộp thư điện tử bị đồng bộ, sao chép. Ngoài ra, Bắc cho hay có thể lộ mật khẩu trong quá trình sống chung với Hồng.

CQĐT cũng giám định điện thoại của Bắc nhưng không phát hiện phần mềm gián điệp nào. KLĐT nêu rõ bị can Bắc nhận thức rõ Hồng là người không có nghĩa vụ, không liên quan gì đến quá trình xác minh vụ việc, không được cung cấp các thông tin này cho Hồng nhưng bị can Bắc vẫn thực hiện.

Riêng phía Diệp Dũng, dù bị can này không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào những tin nhắn trao đổi giữa Diệp Dũng với Hồng, hứa hẹn sẽ "đền đáp"; các tin nhắn có nội dung: "Vậy là chuyện của anh xong rồi hả", "OK em, có dặn dò gì anh bây giờ không"... thể hiện ý chí, ý thức của bị can biết được Hồng có những thông tin liên quan đến hoạt động điều tra. Việc này thể hiện nhận thức mong muốn nhận được thông tin trong quá trình điều tra của bị can Diệp Dũng.