Người tố cáo Công ty Smartland trên VTV9 bị côn đồ gài bẫy hành hung ra sao?

Bị hành hung sau khi trả lời phỏng vấn VTV9

Tối 16.8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận đã nắm thông tin vụ việc anh Quý, một trong những người trả lời phỏng vấn của VTV9, tố cáo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland (gọi tắt là Công ty Smartland), bị nhóm 5 người đi trên xe 7 chỗ đánh gây thương tích.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Quý cho biết vào khoảng 14 giờ 15 ngày 16.8, một người phụ nữ số dùng điện thoại di động số 01664937xxx gọi nhờ anh Quý giao 10 thùng nước lọc. Thấy số điện thoại lạ, anh Quý hỏi địa chỉ giao nước thì người phụ nữ tỏ ra lúng túng rồi đưa điện thoại cho một người đàn ông. Người này yêu cầu giao tại khu vực gần lộ tẻ Ông Cường, thuộc xã Vĩnh Trạch.



Khi anh Quý bảo khoảng 1 tiếng nữa mới đi giao hàng được thì người này cúp máy. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ gọi điện thoại lại yêu cầu giao nước gấp vì nhà có đám nên anh Quý và vợ liền chạy xe tải đi giao.

Đến địa chỉ như yêu cầu, anh Quý xuống xe gọi điện thoại cho người phụ nữ đến nhận hàng. Lúc này, bên kia đường có ô tô 7 chỗ BS 51F - 556.xx chờ sẵn, 5 người đàn ông bước ra khỏi xe, tiến tới chỗ vợ chồng anh Quý. Một người nhào tới câu cổ anh Quý, 4 người còn lại đấm đá anh Quý. Vợ anh Quý kêu cứu cũng bị đánh.

“Rất may lúc này người dân đang lưu thông qua lại thấy có đánh nhau nên hô to “công an, công an” thì 5 người lạ mặt nọ mới leo lên ô tô bỏ chạy”, anh Quý cho biết.

Anh Quý cho biết thêm sau khi lấy lời khai, công an xã đã chụp ảnh các vết thương của anh đồng thời hướng dẫn anh đi khám ở bệnh viện để giám định thương tích. Anh Quý cho biết đã yêu cầu các cơ quan xác minh, điều tra sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho anh.

Giấy chứng nhận "sở hữu đất" được Công ty Thái Tuấn cấp cho anh Nguyễn Phú Quý

Vướng bẫy lừa

Trong đơn tường trình gửi công an, anh Quý cho biết năm 2016, anh tin lời của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn ( Công ty Thái Tuấn ) có chi nhánh tại TP.Long Xuyên (An Giang) nên anh vận động gia đình đi vay ngân hàng lấy vốn tham gia nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Đầu năm 2017, anh Quý đến chi nhánh Công ty Thái Tuấn tại TP.Long Xuyên liên hệ thì hoảng hốt khi chi nhánh công ty này không còn hoạt động. Bức xúc, anh Quý cùng một số thành viên góp vốn đến TP.HCM tìm gặp ông Vũ Đức Tĩnh , giám đốc Công ty Thái Tuấn, để hỏi rõ sự việc nhưng bảo vệ công ty không cho vào gặp trực tiếp.

Đến tháng 4.2018, trên trang mạng của Công ty Thái Tuấn cho đăng thông báo do ông Tĩnh ký về việc phân chia lợi nhuận cho những người góp vốn. "Nhưng thực tế đây là thủ đoạn gian dối để trấn an những người góp vốn", anh Quý nhận định. Bức xúc về cách hành xử của ông Vũ Đức Tĩnh, anh Quý đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Bộ Công an tại TP.HCM và gửi thông tin phản ánh vụ việc đến Đài Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9).

Ngày 15.7 vừa qua, anh Quý có trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV9 về những nội dung có liên quan.

Anh Quý cho biết trong năm 2016, anh nhận được hơn 144 triệu đồng từ công ty gọi là tiền lợi nhuận và được tặng thêm 1 giấy phép quyền sử dụng đất có diện tích hơn 90 m2 tại Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, H.Sông Hinh, Phú Yên.

Trả lời PV Thanh Niên, anh Quý cho biết cho đến nay chưa biết khu đất này ở đâu và anh cũng chưa cùng công ty đi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. “Rất nhiều người góp vốn như tôi được công ty cấp đất như vậy, đất do tôi đứng tên nhưng là giấy nội bộ”, anh Quý cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, VTV9 đã có công văn gửi Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland ; hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên của VTV9 đang hoạt động ở Cần Thơ.

Trả lời Thanh Niên, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Ban giám đốc đã chỉ đạo Công an H.Thoại Sơn điều tra làm rõ vụ việc anh Quý bị đánh. Phía Công an tỉnh An Giang cũng đang điều tra làm rõ nội dung anh Quý tường trình liên quan đến việc anh Quý góp vốn với Công ty Thái Tuấn.

Công ty Smartland ra công văn đòi truy sát gia đình Giám đốc, nhân viên VTV9 Trong bản tin 11 giờ 30 ngày 12.8 phát sóng trên VTV9 phản ánh về việc nhiều người dân đầu tư vào Công ty Thái Tuấn số tiền lớn, lãi suất 10%/tháng nhưng chỉ sau 3 tháng trả lãi đều đặn thì đột nhiên ngưng trả lãi và chi nhánh công ty cũng biến mất. Sau đó, công ty tiếp tục thay đổi tên thành Smartland, rồi Happy Moments, vẫn tiếp tục hoạt động và trong những group kín vẫn tổ chức hội thảo rầm rộ và đang lôi kéo thêm nhiều người tham gia. Sau đó, Công ty Smartland cho rằng VTV9 thông tin sai sai sự thật, bịa đặt nên có công văn số 001/2018 ngày 13.8.2018 đề nghị kênh VTV9 gỡ phóng sự và đính chính thông tin sai sự thật về công ty. Đặc biệt, trong công văn này có nội dung đe dọa, nếu VTV9 tiếp tục đưa thông tin về Công ty Smartland nữa thì sẽ “truy sát cả gia đình Giám đốc Đài truyền hình VTV9, truy sát cán bộ nhân viên có liên quan đến phóng sự sai sự thật”. Sau khi nhận được công văn này thì Ban giám đốc VTV9 đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý Công ty Smartland về hành vi “đe dọa giết người”. Trong khi sự việc đang được xác minh làm rõ thì xảy ra sự việc anh Quý (người trả lời phỏng vấn trong phóng sự điều tra Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng) bị đánh.