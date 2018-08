'Smartland gửi CV đòi truy sát Ban giám đốc VTV9': Giao cảnh sát hình sự điều tra

Người tố Công ty Smartland trên VTV9 bị nhóm người lạ hành hung Ảnh: Nhân vật cung cấp Anh Quý với nhiều vết thương trên người sau khi bị đánh Tối 16.8, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, xác nhận đã nắm thông tin vụ việc anh Nguyễn Phú Quý (ngụ xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn), là một trong những người tố cáo Công ty Smartland và được VTV9 phỏng vấn, bị nhóm 5 người đi xe 7 chỗ gắn biển số TP.HCM đánh gây thương tích. Công an tỉnh đã yêu Công an xã Vĩnh Trạch, Công an H.Thoại Sơn điều tra vụ việc. Tối 16.8, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, xác nhận đã nắm thông tin vụ việc anh Nguyễn Phú Quý (ngụ xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn), là một trong những người tố cáo Công ty Smartland và được VTV9 phỏng vấn, bị nhóm 5 người đi xe 7 chỗ gắn biển số TP.HCM đánh gây thương tích. Công an tỉnh đã yêu Công an xã Vĩnh Trạch, Công an H.Thoại Sơn điều tra vụ việc. Theo lời kể của anh Quý, khoảng 14 giờ chiều 16.8, một phụ nữ gọi điện thoại cho anh nhờ anh giao thùng nước lọc gấp tại khu vực ngã ba Ông Cường thuộc xã Vĩnh Trạch (cách nhà anh Quý khoảng 4 km). Khi vợ chồng anh Quý đến điểm hẹn thì bất ngờ bị một nhóm người lạ từ trên ô tô 7 chỗ, trong đó có 1 phụ nữ, tấn công tới tấp khiến anh bị nhiều vết thương khắp cơ thể. Khi vợ anh Quý hô “cướp... cướp” thì nhóm người ngày vội lên ô tô chạy về hướng TX.Long Xuyên. Theo xác minh của PV Thanh Niên, biển số xe mà anh Quý cung cấp được cấp cho chiếc ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Mazda 6, màu trắng, do một công ty trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đứng tên, đại diện pháp luật của công ty này là bà H.T.Th. Thanh Niên sẽ tiếp tục tìm hiểu vụ việc. Thanh Niên