Nguy cơ xuất hiện tổ hợp thiên tai nguy hiểm

Nguyên nhân là do bão di chuyển ở vĩ độ thấp, không chịu tác động của khối không khí lạnh trên cao nên di chuyển nhanh nhờ có dòng dẫn thuận lợi. Dự báo, sáng sớm nay 10.11, bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận , trong đó trọng tâm là từ Bình Định đến Khánh Hòa với gió mạnh ở vùng ven biển có thể ở cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10, khi đi sâu vào đất liền gió bão mạnh cấp 6 - cấp 7.

Ông Trần Quang Năng cảnh báo, bão sẽ gây ra đợt mưa lớn không chỉ ở các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp mà còn mở rộng ra khu vực trung Trung bộ. Cụ thể, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to từ đêm 9 đến ngày 12.11, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm. Các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cần lưu ý cục bộ có những điểm mưa đặc biệt to, trên 500 mm/đợt. Các tỉnh Quảng Bình , phía nam Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên có mưa phổ biến 100 - 200 mm.