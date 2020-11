Bão số 12: Bình Định cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất, cho học sinh nghỉ học

Tối 9.11, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục cho học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học từ sáng 10.11 để phòng tránh bão số 1 2 cho đến khi có thông báo mới

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều 9.11 đến ngày 12.11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to.