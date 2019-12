Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị truy tố về hành vi gì?

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM). Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao là ông Nguyễn Đức Bằng, ông Ngô Phạm Việt, bà Lê Thị Đông.

Theo cáo trạng, năm 2014, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa “ tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an ” ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Tuy nhiên, sau khi được UBND TP.HCM giao nhà đất trên, Phan Văn Anh Vũ không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành mà hợp tác triển khai thực hiện dự án xây dựng trên khu đất 15 Thi Sách nhằm thu lợi cá nhân. Qua đó, hành vi phạm tội của Vũ và các đồng phạm nguyên cán bộ công an đã bị xử lý hình sự trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.