Nguyên Phó tổng giám đốc SAGRI Hồ Văn Ngon gây thiệt hại 672 tỉ đồng thế nào?

Liên quan vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do ông Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm thực hiện, ngày 31.5, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố tổng cộng 19 bị can. KLĐT bổ sung lần này thể hiện rõ sai phạm của 3 bị can mới bị khởi tố cách đây 3 ngày mà Thanh Niên đã phản ánh.