Kết luận điều tra bổ sung vụ án SAGRI: Tiếp tục đề nghị truy tố 19 bị can

Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ sai phạm tại SAGRI

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) do ông Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm thực hiện, ngày 31.5, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố.

Ở kết luận điều tra lần trước, CQĐT đề nghị truy tố 16 bị can. Mới đây, ngày 27.5, CQĐT đã ra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “che giấu tội phạm” xảy ra tại SAGRI; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 bị can về các tội: “vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “che giấu tội phạm”, gồm: Hồ Văn Ngon (nguyên Phó tổng giám đốc SAGRI), Dư Huy Quang (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) và Lê Thị Diệp Cẩm (Phó trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI). Như vậy, đến nay CQĐT đề nghị truy tố tổng cộng 19 bị can.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm hành vi “Tham ô tài sản“

Theo KLĐT bổ sung lần này, bị can Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản; còn các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Theo KLĐT bổ sung, từ năm 2016, bị can Lê Tấn Hùng đã lợi dụng chức vụ được giao, đã chỉ đạo cấp dưới bàn bạc, thống nhất với những người có liên quan lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nuớc (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức…) để chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng và vụ lợi cho nhóm của Hùng tại SAGRI.

Cụ thể, bị can Lê Tấn Hùng đã dùng tiền cá nhân trả lại 3,4 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt từ 10 hợp đồng du lịch khống, thời điểm tháng 7.2017 trước khi khởi tố vụ án.

Đối với dự án khu nhà ở tại P.Phước Long B , cũng theo KLĐT, ngày 19.7.2019, CQĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị rà soát, cung cấp tài liệu và "giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...)".

KLĐT nêu rõ sai phạm của bị can Lê Tấn Hùng và đồng phạm đối với dự án khu nhà ở tại P.Phước Long B, gây thiệt hại cho nhà nước 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú, và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án xảy ra tại SAGRI.