Nhà của cán bộ biên phòng An Giang chứa 'hàng lậu' nhiều cỡ nào ?

Yêu cầu các cán bộ biên phòng rà soát lại

Trao đổi riêng với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã yêu cầu thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh An Giang làm tường trình vì sao trong 2 căn nhà của vợ chồng ông và 1 căn của chị vợ ông này có nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu bị công an phát hiện, thu giữ.

Lực lượng kiểm tra hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trong nhà của thượng tá Hoàng Văn Nam Ảnh: CTV

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ thông tin, BĐBP tỉnh An Giang sẽ xử lý kỷ luật Đảng và của ngành đúng quy định, nếu điều tra xác định thượng tá Nam có sai phạm. “Quan điểm của tôi rất rõ ràng, đồng chí Nam sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, chứ không bao che”, đại tá Lễ khẳng định.

Ngoài ra, đại tá Lễ cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc nêu trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tổ chức 2 cuộc họp với các trưởng phòng và trưởng các Đồn biên phòng trực thuộc, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng rà soát lại cha mẹ, vợ con, người thân, bà con ruột thịt của mình còn ai làm ăn bên biên giới và tham gia buôn lậu hoặc "bảo kê", tiếp tay cho buôn lậu không. Nếu có thì lập danh sách, báo cáo cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xử lý.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ nói: “Theo tôi nắm được, trên tuyến biên giới, không có cán bộ biên phòng nào buôn bán qua lại biên giới và tham gia vấn đề hàng lậu”.

Theo báo cáo của BĐBP tỉnh An Giang, trong buổi sáng 27.2 có khoảng 15 người thuộc Tổ kiểm tra do Công an tỉnh An Giang triển khai thực hiện kiểm tra 2 căn nhà số 276 và 142 của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam và căn nhà số 193 của bà Trần Thị Dũng (chị ruột bà Trần Thị Vàng - vợ ông Nam) tại khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Quá trình kiểm tra bắt đầu từ lúc 7 giờ 45 phút cùng ngày, trong quá trình kiểm tra các căn nhà trên có chứng kiến của cán bộ biên phòng tỉnh An Giang.

Có rất nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ đã được công an phát hiện trong nhà của thượng tá Hoàng Văn Nam Ảnh: Trần Ngọc

Theo BĐBP tỉnh An Giang, qua kiểm tra 3 căn nhà trên, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện nhiều hàng hóa - với hơn 1.100 món đồ và hơn 1,3 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn là hàng nhập lậu, tất cả đã qua sử dụng, trị giá khoảng 290 triệu đồng. Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Dũng nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa trong 3 căn nhà nói trên.

Căn nhà số 193 của bà Trần Thị Dũng bị công an phát hiện, thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 145 triệu đồng. Ảnh: Trần Ngọc

Cụ thể, tại căn nhà số 193 của bà Trần Thị Dũng, thống kê của lực lượng kiểm tra, có 365 kg hàng hóa là nồi, chảo, ấm nước bằng inox; 230 đồng hồ các loại, quạt cầm tay; 47 máy phun sương; 107 cây vợt tennis, vợt cầu lông ; 90 máy xay sinh tố, 20 bộ bếp ga mini, 1 ghế massage, 2 lò vi sóng, 2 máy lạnh. Tổng trị giá hàng hoá khoảng 145 triệu đồng.

Căn nhà 276 của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam chứa nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, bị công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ vào ngày 27.2 Ảnh: Trần Ngọc

Còn 2 căn nhà số: 276 (tại khóm Vĩnh Chính 2) và 142 (tại khóm Vĩnh Tân, cùng thuộc P.Vĩnh Nguơn) do vợ chồng ông Nam làm chủ, qua kiểm tra có lượng hoàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá khoảng 155 triệu đồng.

Trong đó, trong căn nhà 276 có hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trị giá khoảng 90 triệu đồng. Bao gồm: 80 kg nồi inox; 260 kg chảo chống dính; 130 kg dụng cụ rửa xe; 16 nồi cơm điện, nồi áp suất; 19 bếp điện từ, bếp nướng điện; 92 bàn ủi; 123 bình giữ nhiệt; 37 đồng hồ treo tường; 28 bình pha cà phê; 14 máy máy hút bụi cầm tay; 12 quạt thông gió, quạt mini để bàn.

Anh Lê Văn Lên cho biết thuê căn nhà 142 của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam để ở và thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng Ảnh: Trần Ngọc

Riêng căn nhà số 142 tại P.Vĩnh Tân, công an tạm giữ hàng hóa khoảng 65 triệu đồng, bao gồm: 7 máy pha cà phê, xay cà phê; 4 máy xay sinh tố; 19 robot hút bụi; 7 máy lau nhà; 2 máy lau kiếng; 6 bàn ủi; 8 bếp nướng; 2 nồi cơm điện; 1 cái máy lọc nước; 1 máy lọc không khí.

Vào thời điểm kiểm tra 2 căn nhà 142 và 276, thượng tá Hoàng Văn Nam và vợ là bà Trần Thị Vàng không có mặt ở nhà. Tại căn nhà 276 có con gái lớn (19 tuổi) của vợ chồng ông bà có mặt, chứng kiến và ký tên vào biên bản kiểm tra của công an. Còn tại căn nhà 142 có anh Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú) - khai là người thuê nhà - chứng kiến sự việc.

Vợ thượng tá Hoàng Văn Nam nói gì?

Thông tin với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Vàng, vợ thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết, gia đình bà ở tại căn nhà 276. Còn căn nhà số 142, gia đình bà cho anh Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú, tỉnh An Giang) thuê làm cơ sở thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng. Tuy nhiên, gia đình bà và anh Lên không làm hợp đồng thuê nhà nên con gái bà đứng tên trong giấy phép kinh doanh

Bà Trần Thị Vàng - vợ thượng tá Hoàng Văn Nam cung cấp giấp phép cơ sở thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng tại căn nhà số 142 do con gái bà đứng tên Ảnh: Trần Ngọc

Bà Vàng đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Châu Đốc cấp đăng ký lần đầu ngày 17.7.2020 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17.9.2020. Trong giấy phép này, con gái vợ chồng ông Nam - bà Vàng đứng tên chủ hộ kinh doanh tại căn nhà số 142 nói trên. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: mua bán phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng.

Bà Trần Thị Dũng, bà Trần Thị Vàng và anh Lê Văn Lên thông tin thêm cho PV Thanh Niên về vụ việc Ảnh: Trần Ngọc

Như Thanh Niên đã thông tin, vào sáng 27.2, Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra 2 căn nhà số 142 và 276, tọa lạc tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc do thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang và vợ là bà Trần Thị Vàng làm chủ; đồng thời kiểm tra nhà số 193 do bà Trần Thị Dũng, chị vợ ông Nam thì phát hiện có hơn 1.100 món đồ và hơn 1,3 tấn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài hầu hết đều qua sử dụng, nhưng không có hóa đơn chứng từ… Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa và chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc phát hiện và tạm giữ hàng hóa số lượng lớn, nghi nhập lậu trong nhà của cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.