Nhà máy cồn 'hôi thối chưa từng thấy' ở Quảng Nam: Lo thêm 'bom nổ chậm'

“Với lượng dịch lên men và lượng hàng tồn kho này, nếu không được xử lý kịp thời ngoài việc gây thiệt hại kinh tế cho công ty, còn có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an toàn cháy nổ trong khu vực”, ông Thiên giải thích lý do xin được vận hành sản xuất trở lại nhằm xử lý hết lượng dịch tồn và giải phóng toàn bộ lượng hàng tồn kho ở nhà máy.

“Sau đó, chúng tôi sẽ tạm dừng sản xuất và chờ kết luận của các cơ quan chức năng cũng như được sự thống nhất của người dân trước khi hoạt động trở lại”, ông Lê Minh Thiên cho biết thêm.

Để người dân yên tâm trong thời gian xử lý lượng dịch tồn, đại diện Nhà máy cồn ethanol Đại Tân, ông Lê Minh Thiên cam kết: “Sẽ lưu toàn bộ lượng nước thải phát sinh vào các bồn chứa kín của nhà máy, tuần hoàn tái sử dụng khép kín toàn bộ lượng nước làm mát của nhà máy, không xả nước thải ra môi trường bên ngoài”

“Vẫn niêm phong và giữ nguyên hiện trạng các cống xả hồ sinh thái và nước làm mát. Đồng thời, cho sấy khô toàn bộ lượng bã hèm và cung cấp cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc”, ông Thiên khẳng định.

Theo ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Tùng Lâm khẩn trương có phương án khắc phục sự cố tràn dầu fusel, tuyệt đối không để dầu tràn ra ngoài khu vực đã xảy ra sự cố, xử lý triệt để mùi hôi, không để phát tán thêm ra khu vực xung quanh, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, bao gồm cả việc xử lý an toàn đối với 9.000 m3 dịch tồn hiện nay.

“Phương án khắc phục này phải báo cáo cho UBND H.Đại Lộc biết, khi thực hiện phải có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân khu vực xung quanh nhà máy”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Tùng Lâm lập phương án hoạt động đảm bảo an toàn đối với nhà máy sau khi khắc phục, cam kết bằng văn bản trước người dân và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động. “Phương án hoạt động nêu trên của nhà máy phải được báo cáo trước UBND H.Đại Lộc, Sở TN-MT, Công an tỉnh, sau đó báo cáo trước người dân mới được phép hoạt động trở lại”, ông Lê Trí Thanh yêu cầu.

Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Đại Lộc và các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực nhà máy và phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ sự cố đã xảy ra, thông tin cho chính quyền và nhân dân được biết.