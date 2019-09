Quảng Nam: Đóng cửa nhà máy cồn nếu tiếp tục để xảy ra sự cố môi trường

Khẩn trương hỗ trợ nước uống, nước sinh hoạt cho dân

Ngày 26.9, đại diện các hộ dân tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, H.Đại Lộc đến UBND tỉnh Quảng Nam gửi đơn và trình bày về việc Nhà máy cồn ethanol Quảng Nam (của Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm), trong quá trình sản xuất đã để xảy ra các sự cố cháy nổ, sự cố tràn dầu Fusel ra bên ngoài.

Đây không phải là lần đầu, nhà máy cồn gây ra sự cố môi trường làm người dân bức xúc Ảnh: Hữu Trà

Theo ông Lê Trí Thanh, UBND tỉnh Quảng Nam cũng nhận các báo cáo liên quan của UBND H.Đại Lộc, đã ban hành các văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm khẩn trương có phương án khắc phục sự cố tràn dầu Fusel, tuyệt đối không để dầu tràn ra ngoài khu vực đã xảy ra sự cố, xử lý triệt để mùi hôi, không để phát tán thêm ra khu vực xung quanh, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, bao gồm cả việc xử lý an toàn đối với 9.000 m3 dịch tồn hiện nay.

“Phương án khắc phục này phải báo cáo cho UBND H.Đại Lộc biết, khi thực hiện phải có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân khu vực xung quanh nhà máy”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm phối hợp với UBND xã Đại Tân, Phòng Tài nguyên và Môi trường H.Đại Lộc rà soát khu vực dân cư bị ảnh hưởng nguồn nước, khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ, cung cấp nước sinh hoạt và nước uống cho người dân.

"Tối hậu thư" của UBND tỉnh Quảng Nam: Nếu để xảy ra sự cố tương tự thì nhà máy phải đóng cửa Ảnh: Hữu Trà

Đồng thời, lập phương án hoạt động đảm bảo an toàn đối với nhà máy sau khi khắc phục xong, cam kết bằng văn bản trước nhân dân và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động.

“Nếu để xảy ra sự cố tương tự thì nhà máy tự nguyện đóng cửa, không hoạt động cho đến khi hoàn thành việc di dời dân đến nơi ở mới”, ông Lê Trí Thanh ra “tối hậu thư” và cho rằng phương án hoạt động nêu trên của nhà máy phải được báo cáo trước UBND H.Đại Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, sau đó báo cáo trước người dân mới được phép hoạt động trở lại.

Điều tra sự cố và trách nhiệm của công ty

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sự cố xảy ra tại nhà máy cồn ethanol là điều đáng tiếc, trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm.

“Tuy nhiên, các hộ dân tập trung đông người cản trở việc xử lý, khắc phục sự cố của nhà máy là không đúng pháp luật . Nếu không kịp thời khắc phục ngay sự cố, có thể kéo theo sự cố khác xảy ra, lúc đó thiệt hại của công ty và người dân sẽ lớn hơn, hậu quả khi đó có phần trách nhiệm của những người ngăn cản”, ông Lê Trí Thanh nói với đại diện các hộ dân ở thôn Nam Phước và đề nghị các hộ dân khẩn trương hợp tác với công ty, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong việc khắc phục sự cố, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện khắc phục sự cố của công ty cùng chính quyền địa phương.

Bãi thải tại nhà máy bốc mùi hôi thối mỗi khi trời mưa Ảnh: Hữu Trà

“Việc điều tra sự cố và các hành vi liên quan thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật”, ông Lê Trí Thanh cho biết và một lần nữa yêu cầu nhân dân không gắn việc điều tra này với việc khắc phục kịp thời tình trạng hiện nay của nhà máy.

“Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Đại Lộc và các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực nhà máy và phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ sự cố đã xảy ra, thông tin cho chính quyền và nhân dân được biết”, ông Lê Trí Thanh nói thêm.

Bị người dân bao vây, nhiều phương tiện không thể ra - vào nhà máy Ảnh: Hữu Trà