Nhà xây cho người dân vùng sạt lở Vàm Nao bỏ dở dang

Sau vụ sạt lở kinh hoàng bờ sông Vàm Nao vào tháng 4.2017, hàng chục hộ dân ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới (An Giang) sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Không lâu sau đó, Công ty CP đầu tư Asia Star An Giang (Công ty Asia Star An Giang - trụ sở tại P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) tuyên bố tài trợ 28 căn nhà, mỗi căn trị giá 150 triệu đồng, cho người dân bị sạt lở. Hơn 2 năm triển khai, hiện công trình như khu nhà hoang.