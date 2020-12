Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thương T.Ư, đến nay, đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 - 10.12.2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khoảng 2.300 đại biểu sẽ dự đại hội.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại hội thi đua các cấp thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thông qua truyền thông, tuyên truyền. Việc lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội rất quan trọng, là vấn đề lớn. Chúng ta có nhiều mô hình tốt, tấm gương tốt thì việc nhân rộng cần được quan tâm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Công tác tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả an toàn trước Covid-19 ...