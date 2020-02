Nhân sự Đại hội XIII: Không đưa vào ủy ban Kiểm tra người chạy chức, chạy quyền

Cơ cấu, số lượng ủy ban kiểm tra các cấp - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương: Số lượng từ 9 - 11 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức; riêng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM, số lượng từ 13 - 15 ủy viên; Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Nghệ An, số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do tỉnh ủy, thành ủy quyết định). - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Số lượng từ 9 - 11 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định). - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định). - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Quân ủy Trung ương quyết định), trong đó có 2 cấp ủy viên cùng cấp trở lên. - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương: Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Đảng ủy Công an Trung ương quyết định), trong đó có 2 cấp ủy viên cùng cấp trở lên .