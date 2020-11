Nhẫn tâm cướp tiền của người mù bán tăm

Chiều 20.11, thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 4 tháng đối với Trương Đức Quốc (26 tuổi, trú xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào chiều 16.11, ông Bùi Đình An (42 tuổi, ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ) bị mù đi bán tăm ở H.Tiên Phước (Quảng Nam). Sau khi bán xong thì ông An bắt xe buýt từ Tiên Phước xuống TP.Tam Kỳ, khi đến đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) thì xuống xe để về nhà.

Thấy ông An bị mù, Quốc đã lợi dụng tiếp cận, giả vờ dẫn ông qua đường, sau đó cướp giật 600.000 đồng của ông An rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng Công an TP.Tam Kỳ đã vào cuộc xác minh, điều tra và xác định người gây ra vụ cướp giật tài sản là Trương Đức Quốc nên đã mời Quốc về trụ sở Công an TP.Tam Kỳ làm việc vào sáng 20.11.

Làm việc với cơ quan chức năng, Quốc thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của ông An và khai nhận do bản thân nghiện ma túy nên cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Trương Đức Quốc đã từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.