Nhẫn tâm sát hại cháu gái, bà bị phạt 12 năm tù

Sáng 22.5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án giết người gây rúng động dư luận vào tháng 11.2019 tại Nghệ An. Bị cáo là Phạm Thị Hường (67 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) và nạn nhân là bé gái N.N.T (11 tuổi, ngụ cùng xã), cháu nội của bà Hường.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do có mâu thuẫn với con trai là anh N.D.C (bố cháu T.) nên nảy sinh ý định sát hại cháu T. như một cách để trừng phạt anh C.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3.11.2019, sau khi dự sinh nhật bạn ở cùng xã, cháu T. điều khiển xe đạp điện về nhà. Trên đường về, T. gặp bà nội đang đi xe đạp cùng chiều nên ghé lại chào, hỏi bà có đi đâu không để T. chở đi. Sau đó, bà Hường gửi xe đạp ở nhà một người quen rồi bảo T. chở đến nhà một người quen khác để nhờ mua lạc.

Cháu T. chở bà Hường đi mua lạc trước khi cháu bị sát hại ẢNH TỪ CAMERA AN NINH CỦA NGƯỜI DÂN

Trên đường đi, T. nhắc đến bố mình khiến bà Hường giận dữ và nghĩ "không trị được cha thì trị con". Khi hai bà cháu đến hồ thủy lợi Bàu Ganh (ở xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành), bà Hường nói với T. chở đến bờ đập để lau rửa người. Tại đây, bà Hường nhờ cháu T. kỳ cọ lưng cho mình và bất ngờ đẩy cháu T. rơi xuống hồ nước khiến T. tử vong.

Gây án xong, bà Hường đi bộ đến nhà người quen lấy xe đạp, mua áo để thay và tối cùng ngày đón xe đi Hà Nội với lý do đi giúp việc thuê.

Sau 2 ngày bị mất tích, thi thể cháu T. được phát hiện nổi trên hồ nước. Nghi ngờ cháu T. chết bất thường nên ngay sau đó, công an triệu tập bà Hường để điều tra vụ việc và khởi tố, bắt giam bà này.

Hồ Bàu Ganh, nơi cháu T. bị sát hại ẢNH CTV

Tại phiên tòa, ban đầu bà Hường cho rằng, cháu T. tự rơi xuống hồ, tử vong. Sau đó, bị cáo này thừa nhận do mâu thuẫn, bực tức con trai nên nảy sinh ý định sát hại cháu để gây tổn thương cho con trai mình.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có hành vi phạm tội đặt biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi. Bị cáo nhận thức được việc đẩy cháu T xuống nước khiến cháu sẽ chết đuối vì cháu không biết bơi. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với con trai mà bị cáo nhẫn tâm hại chết cháu mình.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Hường 12 năm tù về tội giết người.