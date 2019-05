Nhẫn tâm sát hại người tình rồi bỏ trốn xin làm thợ hồ

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã bắt được nghi can Trần Văn Tuất (46 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) theo lệnh truy nã về tội giết người . Tuất là nghi can sát hại chị N.T.T.Dung (36 tuổi, ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) vào chiều 21.4 mà Thanh Niên đã thông tin.

Theo thông tin ban đầu, Tuất và chị Dung có quan hệ yêu đương và thuê phòng trọ ở xã Suối Nghệ (H.Châu Đức) ở chung như vợ chồng.

Khoảng 15 giờ ngày 21.4, Tuất và chị Dung xảy ra mâu thuẫn, cả hai cãi nhau tại nhà trọ. Tuất cầm một con dao truy đuổi chị Dung để đâm, nhưng nạn nhân đã kịp chạy qua một quán nhậu gần nhà trọ cầu cứu giúp đỡ.

Riêng Tuất, sau khi sát hại người tình , Tuất trốn khỏi hiện trường, xuống tỉnh Long An xin làm thợ hồ. Tại đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ Tuất, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền.