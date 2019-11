Nhân viên dọn phòng cất giấu 16 chỉ vàng của khách để quên

Ngày 7.11, liên quan đến vụ nhân viên dọn phòng lấy hơn 16 chỉ vàng khách bỏ quên, cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ( Long An ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Tân (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ, Long An) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản