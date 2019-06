Nhân viên hàng không sân bay Thọ Xuân lại bị hành khách tấn công

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, khoảng 20 giờ 25 ngày 1.6, hành khách Lê Văn Hùng (38 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi chuyến bay VJ247, chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM (dự kiến cất cánh lúc 20 giờ 55 cùng ngày), đã không tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay.

Thậm chí, nam hành khách này còn chửi bới, thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và có hành vi ôm cổ rồi vật nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Chu Đình Tâm khi nhân viên này đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đưa vào phòng xử lý, hành khách Lê Văn Hùng vẫn tiếp tục có hành vi chống đối và dùng tay bị còng đập vào vùng trán bên trái nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức Sơn, gây chảy máu.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân lập biên bản vi phạm, bàn giao Lê Văn Hùng cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cục đang xem xét các yếu tố liên quan cũng như quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng để ra quyết định xử phạt phù hợp với tính chất vụ việc.

Trước đó, cũng tại Cảng hàng không Thọ Xuân, vào chiều 23.11.2018, 3 đối tượng gồm Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng (đều thường trú ở Thanh Hoá) ra sân bay tiễn người quen cũng có hành vi đuổi đánh nhân viên hàng không Lê Thị Giang và đánh cả những người vào can ngăn.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng bằng đường hàng không và Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.