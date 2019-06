Nhập nhèm mục đích nuôi thú hoang dã: Nhiều nạn nhân bị thú dữ tấn công

Ông Lê Đại Thắng, Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An), cho biết gấu nuôi tại gia đình và KDL, qua kiểm tra đều thấy được nuôi nhốt trong các lồng sắt đúng quy chuẩn an toàn. Trong các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở các gia đình và chủ trang trại phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vì đây là loài thú hung dữ, dễ gây nguy hiểm cho người. Ngoài ra, việc quản lý gấu nuôi dù đã được gắn chíp, nhưng theo ông Thắng, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngày 30.5, Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp lực lượng chức năng Nghệ An giải cứu 3 con gấu bị nuôi nhốt trái phép tại một hộ dân ở H.Quỳnh Lưu. Ba con gấu này không được gắn chíp. Do hộ dân này không hợp tác nên phải sau hơn 2 tháng, cơ quan chức năng mới tịch thu được 3 con gấu để chuyển đến cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình. (K.H)