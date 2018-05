Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản vốn ODA 16 tỉ yên cho Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước đang ở giai đoạn rất tốt đẹp qua 45 năm, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, phát triển thực chất, nhanh chóng trên mọi lĩnh vực với nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; nhất trí năm 2018 là năm khởi đầu mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Cam kết cung cấp thêm 16 tỉ yên vốn ODA cho Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác và giao lưu giữa hai đảng cầm quyền và Quốc hội hai nước.

Hai bên hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua, nhất trí tiếp tục thúc đẩy tăng cường liên kết kinh tế theo tinh thần hai bên cùng có lợi, thúc đẩy tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, hợp tác trong các dự án lớn, trọng điểm về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam; thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước, tạo điều kiện để thủy sản và hoa quả của Việt Nam như vải, nhãn vào thị trường Nhật Bản.

Ảnh Lê Hiệp Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua nguồn viện trợ phát triển, cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trị giá 16 tỉ yên, tương đương 142 triệu USD, cho dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự đóng góp của viện trợ phát triển của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, nhất trí việc hai nước phối hợp chặt chẽ nhằm sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ phát triển này.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên Biển Đông

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, triển khai Tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, trang thiết bị quốc phòng, quân y, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân dioxin tại Việt Nam, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và chia sẻ kinh nghiệm về chính sách biển.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hai bên bắt đầu đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và hiệp định chuyển giao người bị kết án.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp, y tế, môi trường, lao động, xây dựng và phát triển đô thị, cải cách hành chính, hợp tác địa phương. Thủ tướng Abe khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, cải cách hành chính và tiếp tục tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng của Việt Nam sang Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Ảnh Lê Hiệp Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe phát biểu với báo chí sau buổi hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên; khẳng định ủng hộ các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp ngoại giao và hòa bình.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, kiềm chế và tránh mọi hành động làm tổn hại lòng tin, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có hiệu lực pháp lý.

Ra tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

Ảnh Lê Hiệp Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu với báo giới 2 nước sau cuộc hội đàm