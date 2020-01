Nhật Bản ủng hộ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 trên Biển Đông