Nhật Bản xác nhận một người từ Lâm Đồng về Tokyo dương tính với Covid-19

Mở rộng đường dây ma túy do Kim Soon-sik (cựu cảnh sát Hàn Quốc ) cầm đầu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đã bắt thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy.