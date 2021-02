Nhặt tiền rơi, xin trả lại, đừng 'hôi của'!

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 28.1, chị Bảo Trân (tên thật là Lý Thị Nhanh, 25 tuổi, quê Long An) đến Ngân hàng Agribank trên đường Phó Đức Chính (Q.1, TP.HCM) để rút tiền.

Đoạn video clip về vụ “lượm tiền” trên lan truyền trên mạng xã hội được chị Bảo Trân xin một nhà dân gần nơi xảy ra sự việc, từ camera an ninh. Đoạn clip này đã cho thấy một sự thật rất đáng xấu hổ: 6 người đã “hôi của” 30 triệu đồng chỉ trong 15 giây. Vụ việc đã gây bức xúc dư luận. Chủ tịch UBND Q.7 chỉ đạo công an xử lý vụ việc này; Công an P.Tân Hưng (Q.7) đang truy xét những người liên quan vụ “hôi của” này...