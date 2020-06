Nhậu say rồi gọi điện báo hoang tin 'Triệu Quân Sự từng gặp xin ăn, xin uống'

Chiều 15.6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã làm rõ trường hợp ông Nguyễn Quang Trung (41 tuổi, trú thôn Phú Lâm, xã Bình An, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) thông tin đến ngành chức năng sai sự thật về Triệu Quân Sự, phạm nhân nguy hiểm mang án chung thân, đã trốn Trại giam T10 (thuộc xã Bình Khương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào chiều ngày 3.6.

Xuất hiện nhiều "tin vịt" về cuộc truy bắt Triệu Quân Sự

Phạm nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự can tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam lần 2. Sau khi bỏ trốn (ngày 3.6), ngành chức năng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, có kèm theo số điện thoại của Trại giam T10, để mọi người phát hiện thì liên hệ để ngành chức năng truy bắt.

Khoảng 23 giờ ngày 12.6, sau một chầu nhậu say với 2 người bạn, Nguyễn Quang Trung rút máy điện thoại gọi cho một cán bộ Trại giam T10, nói là trước đó khi đi hái lan từng ở H.Nam Giang (Quảng Nam), Triệu Quân Sự gặp Trung xin thức ăn, nước uống và cả hai còn ở với nhau 1 đêm rồi chia tay.

Chiều 15.6, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khi vào cuộc xác minh vụ việc thì vỡ lẽ thông tin do ông Trung cung cấp về phạm nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự hoàn toàn là "tin vịt". Làm việc với công an, Trung khai, do tối hôm đó say quá nên bịa đặt câu chuyện trên. Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đề xuất xử lý hành vi của ông Trung. Khi có hình thức xử lý cụ thể sẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.