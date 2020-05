Nhậu say về thấy vợ cũng say, mâu thuẫn gia đình, đâm vợ thủng ruột

Nhậu say về nhà thấy vợ cũng say, giữa Ngọc và vợ xảy ra mâu thuẫn. Ngọc đánh vợ thì bị anh vợ sang đánh lại. Ngọc tức giận xách dao định đâm anh vợ nhưng lại đâm vợ thủng ruột khi vợ vào can ngăn.