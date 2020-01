Nhiều quán ăn uống ven QL1 ở Long An ế ẩm vì khách sợ bị 'chặt chém'

Thực tế chỉ có vài quán “chặt chém”, còn lại hầu hết chủ quán làm ăn chân chính. Tuy nhiên, vì “con sâu làm rầu nồi canh” nên hàng trăm quán ăn uống dọc tuyến giao thông này bị ảnh hưởng.

Cả ngày bán không được dĩa cơm

Chiều 26.1 (mùng 2 tết), chúng tôi quay lại khu vực có nhiều quán ăn uống giải khát dọc quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn 2 xã Thạnh Đức và Nhựt Chánh (H.Bến Lức, Long An ) để tìm hiểu thêm việc kinh doanh của các quán vào cao điểm ngày tết. Lý do trước đó có một quán “chặt chém ” khách 1 tô hủ tíu chay và 1 dĩa cơm sườn giá 500.000 đồng.

Vừa qua khỏi cầu Bến Lức hướng từ TP.HCM về miền Tây là địa phận ấp 1, xã Thạnh Đức, các quán ăn uống san sát nhau đều trương tấm bảng to đùng: Cơm, phở, hủ tíu, cháo cá… nhưng bên trong vắng tanh không có lấy một thực khách nào.

Đi qua liên tiếp 5 quán, chỉ có chủ, nhân viên ngồi phía trước ngáp dài, quầy thức ăn đóng kín và thùng nước lèo gần như không còn đun lửa. “Ế kinh khủng luôn chú ơi. Từ sáng đến giờ quán tôi chưa bán được dĩa cơm, tô hủ tíu nào, chỉ bán hai chai nước suối rồi thôi luôn”, ông Nguyễn Văn Tài (65 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức) than.

Ông Tài nói giọng đượm buồn, mình sống ở đây bao đời, cái quán cất trên nền đất gia đình để buôn bán nên bao giờ bán cũng đúng giá. Thời điểm trước đây trung bình ngày bán 40 - 50 chai nước và cà phê đá, còn cơm sườn ít nhất 50 dĩa. “Giá bán ly cà phê 10.000 đồng, dĩa cơm 20.000 đồng là có lời rồi, ngày bán nhiêu đó kiếm vài trăm ngàn sướng hơn đi làm công nhân. Nhưng giờ thì thua”, ông Tài nói.

Cũng theo ông Tài, người dân địa phương lâu nay làm ăn đâu đó đàng hoàng. Sau này, nhiều gia đình cho thuê mặt bằng ven QL1 cho dân từ nơi khác tới mở tiệm kinh doanh. Chính từ đó giá cả muốn tính bao nhiêu là tính, khách đi một mình hoặc hai, ba người là bị “chém đẹp” mà không dám phản ứng.

Bà N.T.N (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức) cho biết bán hủ tíu, bánh canh, cháo cá gì mà chỉ mua ít thịt, vài con cá, nấu nước lèo như nấu canh bán cho khách ăn. Lúc tính tiền 100.000 - 120.000 đồng/tô thì ai dám ghé. “Quán ăn thuê thanh niên xăm trổ túc trực, có quán nhân viên như vậy nên chúng kêu trả bao nhiêu cũng phải đưa, nếu không thì sẽ có chuyện lớn. Ai đi gây sự với đám này chỉ thiệt thân”, bà N. nói.

Ảnh hưởng này không chỉ riêng khu vực có quán cơm vừa “chặt chém” khách tô hủ tíu chay, dĩa cơm sườn 500.000 đồng, hầu như đoạn đường dài hơn 6 km đi qua H.Thủ Thừa và TP.Tân An (Long An) cũng nằm trong cảnh ế ẩm toàn diện.

Thực khách ám ảnh quán "chặt chém"

Trong khi đó hướng ngược lại từ miền Tây về TP.HCM, hàng quán cũng chịu chung số phận.

Chiều cùng ngày, dòng xe máy bắt đầu rời quê trở lại TP.HCM đông nghịt chặng đường dài qua địa phận Long An. Qua khỏi vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thuộc P.5, TP.Tân An, khách tranh thủ dừng ven QL1 mua nước suối hoặc ly nước mía để uống, họ không dám vào quán trương bảng to vì sợ bị tính giá "cắt cổ".

Tiếp xúc với vợ chồng anh Trần Hoài Thảo (30 tuổi, ngụ H.Bình Đại, Bến Tre), anh Thảo cho biết: “ Đọc báo thấy quán chặt chém sợ lắm. Tính giá cao ai mà chấp nhận, còn không trả thì bị quán kêu người hành hung nên mình tránh được thì cứ tránh”.

Đoạn ấp 3 và 4, xã Nhựt Chánh, nơi từng xảy ra vụ xô xát giữa chủ quan, nhân viên và anh thanh niên ghé uống nước làm ảnh hưởng gần cả 70 quán sá dọc tuyến giao thông này. Một số điểm bán thức ăn niêm yết giá, chủ quán cũng là chủ nhà buôn bán đàng hoàng nhưng đành “thất thủ”.