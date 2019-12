'Nhiều thông tin do nội bộ chúng ta đưa ra để thế lực thù địch chống phá'

"Có những thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu với bên kia"

Nêu ý kiến tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020 sáng 23.12, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và nêu quan điểm, đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ Đảng và đặt trong nội hàm của nhiệm vụ bảo Tổ quốc.

Từ kinh nghiệm của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Nghĩa cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là thống nhất về nhận thức để coi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

“Tôi thấy nhận thức của chúng ta đã có sự chuyển biến rồi nhưng sắp tới cần chuyển biến hơn nữa”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, phải xác định đây là "cuộc đấu tranh một mất một còn, quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và không nhân nhượng", vì âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động, ngày càng tinh vi, phức tạp, trực diện và triệt để khai thác công nghệ , bóp méo, làm sai lệch, gán ghép thông tin, gây hoang mang, lo lắng cho dự luận.

“Mục đích của chúng là làm tan rã, suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chế độ và lực lượng vũ trang nhân dân”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Về lực lượng thế lực thù địch, phản động, ông Nghĩa chỉ rõ, ngoài lực lượng hoạt động thù địch của chế độ cũ thì hiện nay đã có lực lượng mới là những cán bộ thoái hóa, biến chất, những người đã bị xử lý kỷ luật, xử lý về pháp luật, thậm chí có những cán bộ cao cấp, có cả những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, rồi thanh niên, sinh viên và tầng lớp khác, do đó, công tác đấu tranh diễn ra trên nhiều lĩnh vực và rất phức tạp.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 diễn ra trong 1 ngày với sự tham gia của hàng trăm đại biểu Ảnh Lê Hiệp

Về giải pháp, một vấn đề được Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt lưu ý là chống "lợi ích nhóm" trên mặt trận tư tưởng.

“Trong công tác tư tưởng, có hay không "lợi ích nhóm"? Tôi cho cho là có. Nhiều đồng chí nói các thông tin này do ai đưa ra? Thực tế nhiều thông do nội bộ chúng ta đưa ra để thế lực thù địch lợi dụng chống phá”, ông Nghĩa lưu ý và cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng cần lưu tâm giải quyết.

Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi nói về công tác quản lý báo chí cũng cho biết, trong năm tới là năm tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội Đảng khóa XIII , nên nếu quản lý không tốt thì rất dễ dẫn tới tình trạng lợi dụng báo chí, gây ra mất đoàn kết nội bộ.

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị lãnh đạo các địa phương lưu ý về tình trạng “có những thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu với bên kia” dẫn đến những khó khăn trong xử lý của cơ quan quản lý báo chí như Bộ Thông tin - Truyền thông.

“Tình trạng đơn thư của địa phương chuyển lên về báo chí rất nhiều, nhưng khó xử lý. Khi gửi yêu cầu báo cáo thì bên này nói thế này, bên kia nói thế kia, chúng tôi rất khó xử lý”, ông Bảo phân trần.

Vô hiệu hoá 50 trang tin mang tên lãnh đạo Đảng, nhà nước

Trong tham luận cùng về nội dung đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cho biết, tới nay, trong lực lượng công an đã có hơn 50 đơn vị địa phương thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của công an trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phản động.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị Ảnh Lê Hiệp

“Trong thời gian qua, ngành công an đã xây dựng 20 kế hoạch, đăng tải 1.500 tin bài trên các báo chính thống, 113.000 tin bài viết, video clip, 304 trang web blog để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch; đưa ra 1.260 comment bình luận để phản bác những thông tin đó”, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay.

Ngoài ra, theo ông Thành, công an địa phương đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với 300 trang mạng xã hội (facebook, blog, YouTube) của thế lực thù địch, phản động.

“Công an đã tập trung ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình của 45 nhóm, hội trá hình trên mạng xã hội trên facebook; tiến hành vô hiệu hoá 50 trang trang tin điện tử mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gỡ bỏ hàng trăm link YouTube có nội dung kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật”, ông Thành nói.

Từ đó, một trong những đề xuất mà Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới là bóc gỡ các trang web, blog, mạng xã hội thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin xấu, độc hại, từng bước hạn chế để giảm tác hại hoạt động của các thế lực thù địch.

Theo thượng tướng công an, hiện nay lực lượng quân đội, công an đang bị thế lực thù địch, phản động bôi nhọ, xuyên tạc.

"Với yêu cầu đặt ra xây dựng lực lượng công an thực sự là thanh bảo kiếm", ông Thành khẳng định và cho biết, trong năm vừa qua, đã có 9 chiến sĩ công an hy sinh, 30 chiến sĩ bị thương. Từ năm 2016 tới nay có 36 chiến sĩ hy sinh, hơn 1.205 chiến sĩ bị thương, 305 cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm HIV...