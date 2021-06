Nhiều vi phạm tại các dự án BT sân bay Nha Trang

3 dự án khác sử dụng sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, là: đường số 4 do Công ty CP Đầu tư VNC làm NĐT; đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài do Công ty Hacom Holdsing làm NĐT và Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Công nghệ môi trường INCOTEC - Công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh UDIC làm NĐT.