Nhiều vùng núi cao phía bắc tiếp tục có băng giá

Trao đổi với Thanh Niên ngày 9.1, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (H.Lộc Bình, Lạng Sơn), cho biết nhiệt độ đo lúc 6 giờ cùng ngày tại Mẫu Sơn là -3,4 độ C, giảm sâu hơn so với nhiệt độ thấp nhất trong ngày 8.1 là -1,6 độ C. Trong ngày, khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn tiếp tục có băng giá phủ dày đã thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Còn tại Lào Cai, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho hay nhiệt độ thấp nhất trong ngày đo được lúc 7 giờ tại TX.Sa Pa là 0,1 độ C. Trong ngày, khu vực đỉnh núi Ô Quý Hồ giáp ranh giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã có băng giá với mật độ dày. Ngoài ra, băng giá còn xuất hiện ở vùng núi cao thuộc xã Y Tý, H.Bát Xát. Trước tác động của rét hại, trong ngày, Phòng GD-ĐT TX.Sa Pa đã cho hơn 12.000 học sinh nghỉ học. Phòng Kinh tế TX.Sa Pa khuyến cáo người dân các xã vùng cao di chuyển 4.000 con trâu, bò xuống các xã vùng thấp thuộc địa bàn H.Bát Xát, TP.Lào Cai tránh rét.

Trong ngày, băng giá cũng xuất hiện tại khu vực núi cao như đỉnh đèo Khau Phạ (xã Khau Phạ, H.Mù Cang Chải, Yên Bái). Tại Hà Giang, băng giá và sương muối xuất hiện ở các xã vùng cao biên giới Xín Cái, Thượng Phùng (H.Mèo Vạc) khi nước để trong xô, chậu, đọng trên lá cây bị đóng thành băng. Các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Bắc bộ đón thêm không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 9.1, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ chìm trong rét hại , nhiệt độ giảm sâu hơn so với ngày 8.1. Cụ thể, tại Pha Đin (Điện Biên) là 0,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,1 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C. Nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng phổ biến trong khoảng 8 - 9 độ C. Các tỉnh bắc Trung bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ dao động từ 9,5 - 10,9 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường, dự báo từ đêm nay (10.1) ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ. Từ đêm 10.1, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc bộ và Trung bộ lại mạnh lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3 m.