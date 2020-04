Nhóm buôn lậu 200 người tấn công công an, biên phòng ở Kiên Giang: Khởi tố vụ án

Hiện có 9 người liên quan đến vụ án đã bị công an mời làm việc, bước đầu một số người đã khai nhận có tham gia vụ tấn công công an, biên phòng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tiên tiếp tục mời làm việc những người có liên quan khác để củng cố chứng cứ, kết luận từng bị can theo luật định.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 1 giờ 45 ngày 28.4, tổ tuần tra liên ngành gồm 6 cán bộ biên phòng và 1 công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới giáp với Campuchia, phát hiện khoảng 200 người vừa vác, vừa đẩy các bè thuốc lá lậu (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) đi từ hướng Campuchia về phía biên giới Hà Tiên, cách cột mốt 314 khoảng 80 m. Phát hiện nhóm buôn lậu với số đông, tổ trực đã phát tín hiệu chi viện và có thêm 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an phối hợp ngăn chặn.

Lập tức, nhóm người này cầm gậy (một số có gắn dao nhọn) và đá xông vào tấn công nên lực lượng chức năng phải nổ 2 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm này vẫn manh động , xông vào đánh các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hòng chiếm lại số tang vật. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an tiếp tục được tăng cường đến hiện trường ứng cứu, trấn áp. Nhóm buôn lậu sau đó rút lui, trốn về phía nước bạn Campuchia.