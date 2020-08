Những ai ở Bộ GTVT 'nối gót' ông Nguyễn Hồng Trường và Đinh La Thăng?

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngoài bị can Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT, Đinh La Thăng , cựu Bộ trưởng Bộ GTVT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), còn khởi tố, áp dụng biện pháp tố tụng với 2 bị can khác là Vũ Chí Thành, nguyên Phó vụ trưởng Vụ tài chính (Bộ GTVT) và Lê Trung Cường, chuyên viên thuộc Vụ tài chính (Bộ GTVT), cùng về tội danh vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.