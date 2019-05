Những biến tướng của Pháp luân công

Theo thông tin từ Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, vào đầu thập niên những năm 1990 của thế kỷ 20, tại một số địa phương ở Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng tu tập Pháp luân công một cách sai lệch và biến chứng thành tà giáo.

Theo thống kê của báo chí Hoa ngữ, nhóm cuồng tín tu tập Pháp luân công đã thực hiện những hành vi phá hoại xã hội, xâm phạm quyền lợi chính đáng của dân chúng như phá hoại các thiết bị phát thanh truyền hình công cộng, vệ tinh thông tin, thực hiện các hoạt động gọi điện thoại phá rối, hù dọa với tần suất nhiều, số lượng lớn, thông qua mạng Internet để gửi thư rác…

Báo chí phương Tây từng đăng tải vụ giết con gái ruột 5 tuổi tàn nhẫn của cô Trần Minh Minh (29 tuổi, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ) cùng chồng là Triệu Lượng (34 tuổi, tại bang Ohio, Mỹ) vào ngày 9.1.2017.

Theo các báo mạng News Network Channel 5 (Mỹ), The Inquisitr (Mỹ), Dailymail (Anh), thủ phạm vụ án có liên quan mật thiết đến Pháp luân công bởi năm 2009, Trần Minh Minh từng xin tị nạn chính trị vào Mỹ với lý do có liên quan đến nhóm tâm linh Pháp luân công và bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Tuy nhiên đơn xin tị nạn của cô đã từng bị từ chối.

Nhiều vụ giết hại trẻ em theo điều tra cũng có dính dáng nhiều đến Pháp luân công. Tối ngày 16.12.1999, Từ Nhiên - một người làm nghề dầu mỏ tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) cũng bị ám ảnh bởi Pháp luân công, giết chết con gái 6 tuổi tại giường.

Ngày 22.4.2002, Quan Thụ Vân (44 tuổi), một kẻ cuồng tín Pháp luân công trước mặt mười mấy bạn đồng môn cùng tu tập đã giết chết con gái chưa đầy 9 tuổi của mình nhằm “trừ ma”. Ngày 10.7.2005, Lý Diễm Chung (33 tuổi, tại TP.Thiên Tân, Trung Quốc) đã dùng dao nhà bếp giết chết con gái 6 tuổi và cháu trai 6 tuổi do quá cuồng tín tập luyện môn phái trên…

Theo cuốn sách Tà giáo: Sự thật sau khi bị tẩy não (tên sách gốc: Cults inside out - How people get in and get out) của tác giả Mỹ Rick Alan Ross, xuất bản năm 2014 cũng đề cập tỉ mỉ đến các giáo phái tà giáo, trong đó có Pháp luân công, Thống nhất giáo, Khoa học giáo…