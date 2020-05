Niêm phong hơn 1.500 sản phẩm thể thao nhái nhãn hiệu Adidas tại Hà Nội

Chiều 27.5, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1 (thuộc Cục QLTT TP.Hà Nội), cho biết đơn vị vừa thu giữ hơn 1.500 trang phục, sản phẩm thể thao giả, nhái nhãn hiệu Adidas và một số thương hiệu khác.

Theo ông Nghĩa, nắm bắt được nhu cầu trang phục, đồ dùng thi đấu, luyện tập bóng đá, thể thao của người dân sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, một số đối tượng lợi dụng mô hình bán hàng online để kinh doanh hàng giả, gây bức xúc cho xã hội và thiệt hại lớn cho người tiêu dùng

Lực lượng QLTT kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh quần áo và đồ dùng thể thao Ảnh Đ.N

Ngày 27.5, Đội QLTT số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan đã ra quân, kiểm tra đột xuất 4 điểm kinh doanh, gồm: Cơ sở kinh doanh tại số 67 Trần Đại Nghĩa (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) do ông Nguyễn Xuân Quý làm chủ; cơ sở 44 Trần Đại Nghĩa (Q.Hai Bà Trưng) do ông Nguyễn Thanh Tùng làm chủ; cơ sở 14A Trịnh Hoài Đức (Q.Đống Đa, Hà Nội) do ông Phạm Ngô Đăng Hải làm chủ và cơ sở 28 Khương Thượng (Q.Đống Đa) do bà Hứa Thị Mến làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, các cơ sở này đang sử dụng website: aobongda.com và aobongda.net để kinh doanh các loại quần áo, giày và các dụng cụ dùng trong tập luyện thi đấu bóng đá.

Tổ công tác đã phát hiện, thu giữ, niêm phong 1.547 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả của các hãng Adidas và một số thương hiệu khác để tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định.

Theo ông Nghĩa, bước đầu các chủ cửa hàng đều thừa nhận hành vi kinh doanh hàng giả.