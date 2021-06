Ninh Thuận: Đánh bạn gây thương tích 36% nhận mức án 7 năm tù

Ngày 10.6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chamaléa In (23 tuổi, ở thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận) 7 năm tù về tội giết người

Theo cáo trạng, tối 22.8.2020, Đào Văn Vui (23 tuổi, ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, H.Ninh Hải) cùng nhóm bạn đi xe máy đến xã Lợi Hải thì gặp Chamaléa In cùng với nhóm bạn đang vừa nhậu vừa nghe nhạc tại khu vực hồ thủy lợi Bà Râu.

Bị hại Vui (bên phải) xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo In Ảnh: Thiện Nhân

Do có quen biết với Chamaléa In nên nhóm của Vui cùng vào uống rượu, riêng Vui không uống rượu mà đứng nhảy theo tiếng nhạc. Trong lúc nhảy, chân Vui vô tình đạp vào đĩa thực ăn và bình rượu làm cả 2 đổ xuống đất nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Chamaléa In.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Vui bị nhóm của Chamaléa In dùng tay đánh vào đầu, mặt, lưng... khiến Vui té ngã xuống lề đường, còn nhóm của Chamaléa In bỏ đi. Tuy nhiên, khi đi được 1 đoạn, còn bực tức chuyện Vui nhảy làm đổ thực ăn và rượu nên Chamaléa In quay lại nhặt cục đá ở bên đường đánh vào đầu làm Vui bị thương tật 36%.

Tại phiên tòa, Chamaléa In đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị hại bị hại Vui đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Chamaléa In mức án trên.