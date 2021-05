Phú Quốc: Khởi tố, bắt tạm giam 6 nhân viên bảo vệ resort đánh dân

Ngày 24.5, sau 5 ngày tạm giữ 6 nghi can, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 nhân viên bảo vệ của resort Nam Nghi (ấp 4, xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.