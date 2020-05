Người đi xe xưng 'báo chí' cự cãi, lăng mạ lực lượng công an tại TP.HCM

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cự cãi, chửi tục, và có những t ừ ngữ lăng mạ đối với lực lượng công an tại TP.HCM.

Tự xưng nhà báo, cự cãi dữ dội với công an vì bị cẩu xe

Theo nội dung clip, người này đi xe ô tô BS 50Z - ... dán biển "báo chí" ở kính trước xe, đậu xe không đúng nơi quy định, bị lực lượng công an niêm phong xe, cẩu xe đưa về trụ sở công an để xử lý vi phạm. Khi phát hiện xe bị cẩu đi, người đàn ông này được một người lái xe máy chở dí theo và sau đó, gây gổ với lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM).

Trong đoạn clip, người đàn ông này nói: “Tôi làm nhà nước, tôi là nhà báo, tôi đang đi tác nghiệp”. Qua đó, một công an viên yêu cầu cho xem thẻ nhà báo thì người này có đưa một tấm thẻ và công an có chụp hình lại.

Cũng theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, thì người xưng là “báo chí” không đồng ý với việc công an niêm phong, cho cẩu xe mình.

Lực lượng công an giải thích rằng, người đàn ông này đậu xe tại địa điểm có biển cấm đậu, đồng thời do không thấy chủ xe nên lực lượng công an đã niêm phong và cho cẩu xe về trụ sở công an để giải quyết.

Tuy nhiên, tỏ thái độ bức xúc với việc bị cẩu xe, người đàn ông này lớn tiếng, chỉ tay vào lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ và có lời lẽ nhục mạ, thiếu văn hóa

Trình thẻ hết hạn

Trao đổi với Thanh Niên chiều 16.5, đại diện Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM cho biết người đàn ông trong clip có hành vi cự cãi với lực lượng chức năng tên là T.Q.D.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, người này xuất trình một thẻ nhà báo, có tên T.Q.D, Cơ quan: Tạp chí Đông Nam Á. Thẻ có giá trị đến cuối năm 2015.

Theo Sở TT-TT TP.HCM, Tạp chí Đông Nam Á đăng ký hoạt động tại TP.HCM năm 2005, trong danh sách phóng viên hiện không có tên T.Q.D.

Đại diện Sở TT-TT cho biết sẽ làm việc với Văn phòng đại diện Tạp chí Đông Nam Á tại TP.HCM để làm rõ ông T.Q.D. có còn làm việc tại tạp chí này hay không để có biện pháp chấn chỉnh.