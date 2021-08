Ninh Thuận: Khởi tố 2 bị can dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.